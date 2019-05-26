Öğrencilerini tokatlayıp kulaklarından havaya kaldıran öğretmene aylıktan kesme cezası

Çankırı'da öğrencilere şiddet uygulayan öğretmenin yöneticilik görevinden alındığı, aylıktan kesme cezası verildiği ve konuyla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart'ta Yapraklı ilçesindeki Yukarıöz Köyü İlkokulu müdürü hakkında İstiklal Marşı töreni öncesinde öğrencilere şiddet uygulaması nedeniyle idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada müfettişler tarafından yapılan soruşturmada okul müdürünün suçu sabit olduğundan disiplin yönünden aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı belirtildi.

Öğrencilere şiddet uygulayan kişinin yöneticilik görevi alınarak öğretmen olarak atamasının yapıldığı, 26 Mart'tan itibaren adli kontrol altına alınmasına karar verildiği bilgisi de yinelendi.