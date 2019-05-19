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  3. Öğrencileri taşıyan minibüs takla attı: 12 yaralı

Öğrencileri taşıyan minibüs takla attı: 12 yaralı

Öğrencileri taşıyan minibüs takla attı: 12 yaralı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde Suriyeli öğrencileri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gaziantep istikametine giden Ömer Sonsayar idaresindeki 27 S 0607 plakalı minibüs, Güneykaş köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada aralarında sürücünün de bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

İHA

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