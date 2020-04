Öğrencilerden sağlık çalışanlarını duygulandıran destek

Koordinatör Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, salgın sürecinde büyük bölümü koronavirüs kaynaklı günlük 2 bin ile 2 bin 500 hastaları olduğunu söyleyerek, "Bu ciddi bir tedirginlik ve yorgunluk getiriyor. Fakat bu küçük kardeşlerimizin büyük jesti bizi çok duygulandırdı, çok mutlu olduk ve motivasyonumuzu arttırdı" dedi.

İstanbul'da bulunan Hacı Mehmet Şalgamcıoğlu Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencileri, Başkent'te koronavirüs salgını ile mücadele eden Ankara Şehir Hastanesi çalışanlarına, mektup yazarak ve resim çizerek destek verdi. Öğrencilerin 'evde kal' temalı mektup ve resimlerini, öğretmenleri Aybüke Cora, hastane yönetimine mail yoluyla iletti. Öğrencilerin desteği, koronavirüs ile mücadele eden hastane yönetimi ve çalışanlarının yüzünü güldürdü, motivasyonlarını artırdı.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, öğrencilerin sürprizinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Öğrencilerimizin, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının bu kadar farkında olmaları ve buradaki mücadelenin içinde kendilerini görmeleri çok anlamlı. Bu bize motivasyon kaynağı oldu. Önce bu çocukları yetiştiren ailelerine, sonra öğretmenlerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'KÜÇÜK KARDEŞLERİMİZİN JESTİ DUYGULANDIRDI

Başhekim Surel, olağanüstü bir dönemden geçildiğini bildirerek, vatandaşların 'gereksiz yere hastaneye gitmeyin' uyarılarına uyduğunu, hasta sayısının normal günlere göre daha düşük olduğunu vurguladı. Surel, şöyle konuştu:

"Biz günlük 20 bine kadar hasta bakan bir hastaneydik. Şu an günlük 2 bin ila 2 bin 500 arasında değişen bir hastamız var; ama bu hastalarımızın büyük bir kısmı içinde bulunduğumuz koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bu olağanüstülük toplumun her kesiminde olduğu gibi sağlık çalışanlarına da ciddi bir tedirginlik ve yorgunluk getiriyor. Ama bizim vazifemiz bu. İnsanlarımız için mücadele etmek durumundayız. Yorulmuyor ya da zaman zaman biz de ümitsiz olmuyor değiliz. Fakat bu küçük kardeşlerimizin büyük jesti bizi çok duygulandırdı, çok mutlu olduk ve motivasyonumuzu arttırdı. Vatandaşlarımız bizi bu ülkenin bir sağlık ordusu olarak görüyorlar ve bu desteklerini esirgemiyorlar. Bunu erişkin vatandaşlarımızdan da görüyoruz. Her gün 'Biz sizin için ne yapabiliriz?' diye gelen ya da 'Kebapçıyım sizlere kebap ikram etmek istiyorum' diye söyleyen vatandaşlarımız oluyor. O kadar çeşitli yerlerden destek alıyoruz; ama bu farkındalığı küçük kardeşlerimizden görmek bizi daha mutlu etti."

'ULUSAL MÜCADELEMİZİN EN BÜYÜK FAKTÖRÜ EVDE KALMAK'

Surel, küresel bir hastalıkla ulusal bir mücadele yürüttüklerini kaydederek, "Ulusal mücadelemizin de en büyük faktörü evde kalmak. Kendimizi virüslüymüş gibi düşünerekten ellerimizi sık sık yıkamak, insanlarla temastan kaçınmak ve sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Bu uygulamaları yaparsak çok güzel neticeler alacağız. Yani bakanlığımızın tavsiyelerine ne kadar uyarsak ne kadar can kulağı ile dinlersek o kadar hızlı netice alıp günlük hayatımıza döneceğimizi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.