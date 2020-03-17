Öğrenciler koronavirüs nedeniyle okulda dezenfektan üretiyor!

Okulun 51 öğrencisi, 8 öğretmenin gözetiminde yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla gelen dezenfektan taleplerini karşılamak amacıyla bir hafta önce 2 vardiya halinde üretim yapma kararı aldı. Öğrenciler tarafından üretilen, okul ve kurumlara gönderilen hijyen solüsyonu, tuvalet, depo ve bahçe gibi alanlarda ortam temizliği için kullanılıyor.

Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sezai Güçmen dünyada korona virüs tehlikesinin başlamasının ardından okulda dezenfektan üretimine başladıklarını söyledi. Güçmen, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda okulumuzda diğer temizlik malzemelerini bırakıp, yüzey dezenfektan malzemesi üretmeye başladık. Ürettiğimiz dezenfektan, ilimizde bulunan bin 907 resmi ve özel okulumuzda kullanılmaktadır. Şimdiye kadar ildeki okul ve kurumların ihtiyacını karşıladık. Şuanda çevre illerden gelen talepleri karşılamak için çalışmalarımıza hız verdik” dedi.

OKULDA GÜNLÜK ORTALAMA 10 İLA 12 TON YÜZEY DEZENFEKTANI ÜRETİLİYOR



Okulda günlük ortalama 10 ila 12 ton ortam temizliğinde kullanılmak üzere dezenfektan imal edildiğini belirten Güçmen, "Taleplere yetişebilmek için 2 vardiya halinde 8 öğretmen gözetiminde 51 öğrenci ile yoğun şekilde çalışıyoruz. Her ne kadar korona virüs salgınına karşın çözüm sunma anlamında katkı sunsak da vatandaşlarımızdan toplu yerlerde bulunmamaları tavsiyesinde bulunuyoruz ve sağlık ile milli eğitim bakanlığımızın uyarılarını dikkate almalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

IHA