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  3. Öğrenci 3'üncü kattan aşağı düştü... Nedeni ise şoke etti

Öğrenci 3'üncü kattan aşağı düştü... Nedeni ise şoke etti

Öğrenci 3'üncü kattan aşağı düştü... Nedeni ise şoke etti

Esenyurt'ta bulunan bir ortaokulda 5'inci sınıf öğrencisi, okuldan kaçmak için çıktığı 3'üncü kattaki pencereden aşağıya düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, talihsiz çocuk hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta bulunan bir ortaokulda 5'inci sınıf öğrencisi, 3'üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağıya düştü. Öğrencinin ağır yaralandığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Kıraç Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 5'inci sınıf öğrencisi teneffüs sırasında 3'üncü katta bulunan sınıfının penceresine çıkarak aşağıya düştü. Öğrencinin çığlıklarını duyan okul yönetimi ve veliler olay yerine doğru koştu.

ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Okula gelen sağlık ekipleri öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Öğrencinin okuldan kaçmak için camdan atlamaya çalıştığı iddia edildi.

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarında da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sınıfın penceresine çıkan öğrenci, bir süre aşağıya bakıyor ve ardından düşüyor. Olayın ardından veliler panik içerisinde okulun bahçesine koşuyor.

 

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