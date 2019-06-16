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  3. Oğlu sokağa attı devlet sahip çıktı

Oğlu sokağa attı devlet sahip çıktı

Oğlu sokağa attı devlet sahip çıktı

Adana’da oğlu ve gelini tarafından sokağa atıldıklarını öne süren Celal (63) ve Rahime Soykuzugüdenli (63) çifti, bir inşaata sığındı.

Yaşlı çifte yiyecek veren esnaf, durumu polise bildirdi. Yürümekte zorluk çeken Celal Soykuzugüdenli, “Yürüyemiyorum, eşim hasta. Bu halimizde bizi sokağa attılar. Babalar günü yaklaşıyor. İnsan böyle bir zamanda babasının annesini sokağa atar mı?” diyerek gözyaşı döktü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri, çiftin uygun bir eve yerleştirileceğini söyledi.

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