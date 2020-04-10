Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekat? İşte adım adım kılınışı…

Öğle namazı nasıl kılınır? sorusunun yanıtı namaz kılmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Günde 5 vakit kılınan namazın en önemlilerinden biride öğle namazı oluyor. Farz olan beş vakit namazı layıkıyla eda etmek isteyenler öğle namazının kılınışını araştırıyor. Müslümanların ibadetinin önemli bir parçası olan Öğle namazı ile ilgili detaylar haberimizde…

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT?

Öğle namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat Farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır.

ÖĞLE NAMAZININ 4 REKATLIK İLK SÜNNETİNİN KILINIŞI:

ÖĞLE NAMAZININ İLK SÜNNETİ 1.REKAT

Öncelikle öğle namazının ilk sünnetine başlamadan önce niyet edilmelidir.

Niyet ederken şu sözlere yer verilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının dört rekatlık ilk sünnetini kılmaya."

İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır. Bunun ardından namaza başlamak üzere Allah’u Ekber denilerek tekbir getirilir.

Tekbir getirdikten sonra ilk olarak Subhaneke duası okunur.

Arkasından Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran’ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Allah'u Ekber denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ İLK SÜNNETİ 2.REKAT

2.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda Ettehıyyatü okunur.

Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ İLK SÜNNETİ 3.REKAT

3.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber" denir ve dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ İLK SÜNNETİ 4.REKAT

4.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda sırasıyla,

- Ettehıyyatü okunur.

- Salli ve Barik duaları okunur.

- Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

ÖĞLE NAMAZININ 4 REKATLIK FARZININ KILINIŞI:

ÖĞLE NAMAZININ FARZI 1.REKAT

Öncelikle öğle namazının farzına başlamadan önce niyet edilmelidir.

Niyet ederken şu sözlere yer verilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının dört rekatlık farzını kılmaya.’’

İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır. Bunun ardından namaza başlamak üzere Allah’u Ekber denilerek tekbir getirilir.

Tekbir getirdikten sonra ilk olarak Subhaneke duası okunur.

Arkasından Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran’ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Allah'u Ekber denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ FARZI 2.REKAT

2.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda Ettehıyyatü okunur.

Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ FARZI 3.REKAT

3.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber" denir ve dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ FARZI 4.REKAT

4.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda sırasıyla,

- Ettehıyyatü okunur.

- Salli ve Barik duaları okunur.

- Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

ÖĞLE NAMAZININ 2 REKATLIK SON SÜNNETİNİN KILINIŞI:

ÖĞLE NAMAZININ SON SÜNNETİ 1.REKAT

Öncelikle öğle namazının son sünnetine başlamadan önce niyet edilmelidir.

Niyet ederken şu sözlere yer verilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının iki rekatlık son sünnetini kılmaya."

İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır. Bunun ardından namaza başlamak üzere Allah’u Ekber denilerek tekbir getirilir.

Tekbir getirdikten sonra ilk olarak Subhaneke duası okunur.

Arkasından Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran’ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Allah'u Ekber denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ SON SÜNNETİ 2.REKAT

2.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda sırasıyla,

- Ettehıyyatü okunur.

- Salli ve Barik duaları okunur.

- Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.