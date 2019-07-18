KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama: 2019 ÖABT giriş yerleri açıklandı!
“KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı?” sorusu ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması yapıldı. ÖABT sınav yerleri erişime açıldı. Devlet kurumlarında öğretmen olmak isteyen vatandaşlar, 28 Temmuz’da sınava girecekler. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.
KPS ÖABT sınav yerleri açıklandı. ÖSYM son dakika açıklamasında 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir. Sınav 28 Temmuz’da yapılacak.
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KPSS ÖABT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için, saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
-KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı
Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.
Geç Başvuru tarihi: 28 Mayıs 2018.
Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).
-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı
Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.
Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019.
Sınav günü 28 Temmuz
-2019 KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı
Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.
Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019.
Sınav günü 14 Temmuz