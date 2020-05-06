Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,1648
  • 7,7402
  • 392.393
  • 98574.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. O ilimizde şaşırtan görüntü! Gökten çamur yağdı

O ilimizde şaşırtan görüntü! Gökten çamur yağdı

O ilimizde şaşırtan görüntü! Gökten çamur yağdı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, toz bulutları yağmurla birleşince ilçeye çamur yağdı.

Beytüşşebap ilçesinde sabahın ilk ışıkları ile birlikte gökyüzünü örten sarı bulutlardan çamur yağdı. İlçeye bağlı Ayvalık, Başaran, Günyüzü, Mutluca, Bolağaç, Aşağıdere köylerinde yağan çamur nedeniyle kimse evlerinden çıkamadı. Sarı bulutlar nedeniyle karanlığa bürünen köylerde gündüz geceye dönüştü.

İlçede yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceği kaydedildi.

(İHA)


Venezuela'da darbe planı yapan 2'si ABD'li 13 kişi yakalandı

Venezuela'da darbe planı yapan 2'si ABD'li 13 kişi yakalandı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çin'den gelen haber bomba etkisi yarattı! O ülkeleri menziline alacak

Madagaskar'ın geliştirdiği bitkisel ilaç için ülkeler sıraya girdi