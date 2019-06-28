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Denizli'de son yılların en sıcak günleri yaşanıyor

Denizli'de son yılların en sıcak günleri yaşanıyor

Denizli’de son yılların en sıcak günleri yaşanırken, termometrelerin 37 dereceye kadar yükseldiği kentte sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar sokaklarda şemsiye altlarına ve gölgelik yerlere sığınarak, sokak hayvanları ise süs havuzlarına girerek serinlemenin yollarını arıyor.

Kentte geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden sıcak havalar son günlerde etkisini iyice arttırmaya başladı. Sokağa çıkan vatandaşlar su şişelerini ellerinden düşürmeyerek gölgelik alanlara akın ediyor. Sokağa çıkanlar şemsiye ve şapkalar ile güneşten korunmaya çalışıyor. Seyyar satıcılar ve esnaf sıcağa karşı ilginç yöntemler geliştirirken, ellerindeki kartonlar ile birbirlerini ferahlatıyor. Kentteki her kafe ve parkta buharlı vantilatörler ve klimalar çalıştırılıyor. İnsanların yanı sıra bu durumdan sokak hayvanları da olumsuz yönde etkileniyor. Süs havuzlarına girerek serinleyen sokak köpekleri, sonrasında gölgelik alanlara geçerek yatıyorlar.

Vatandaşların bazıları sıcak havadan dolayı çevresindeki insanların çok gergin olduklarını kaydettiler. Sokakta yürümekte bazen zorlandıklarını dile getiren vatandaşlar, anormal olan sıcaklıkların kendilerini olumsuz etkilediğini de sözlerine eklediler.

Sıcak havaların kentte bir süre daha mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi bekleniyor.

(İHA)

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