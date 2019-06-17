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  3. Nusaybin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Nusaybin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Nusaybin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde işçileri taşıyan minibüs devrildi, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin'e bağlı Tepealtı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan işçileri taşıyan M.T. yönetimindeki 72 S 0273 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kaza yaptı. Kazada sürücü ile birlikte 16 işçi yaralandı. Kaza sonrası Artuklu ve Nusaybin ilçelerinden bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler ambulanslarla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)

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