Noterden zimmetli saatin bakımını 25 yıldır sürdürüyor

Tokat'ta yaşayan 51 yaşındaki saatçi Ahmet Unan, noterden zimmetle üstlendiği saat kulesindeki saatin bakımını 25 yıldır özenle yapıyor.

Sultan 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı dolayısıyla vatandaşların da yardımıyla 1902 yılında yaptırılan saat kulesindeki aletin bakımını, 25 yıldır Ahmet Unan gerçekleştiriyor.

Kuledeki saatin bakımını yapması için Tokat Belediyesi tarafından noter onaylı verilen zimmette, Unan'ın, saatin her türlü bakımı ile güvenliğinden sorumlu tutulduğu, işi ücret almadan gerçekleştireceği bilgisi yer alıyor.

Babasından öğrendiği mesleğini tarihi saat kulesinin altında bulunan küçük dükkanında sürdüren Unan, her 8 günde bir 33 metre yüksekliğindeki 132 basamaklı kuleye çıkarak Fransa yapımı tarihi saati kurarak bakımını yapıyor.

Ahmet Unan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini severek yaptığını, tarihi saat kulesindeki saate ise özel önem verdiğini söyledi.

Saat kulesinin kentin her yerinden görülebildiğine, insanların zamanı saatin çanları sayesinde öğrendiğine işaret eden Unan, "1994 yılından bu yana saate ben bakıyorum. Bu saatin bakımını noterden zimmetle aldım. Hayır amacıyla bu işe hizmet etmeye çalışıyorum." dedi.

Parçasını yapacak usta yok

Saatin mekanizmasını kurarak bakımını yaptığını belirten Unan, bu nedenle hayatını saatin çalışma şekline göre ayarlamak zorunda olduğunu anlattı.

Saatin bakımının düzenli yapılması gerektiğini vurgulayan Unan, "Örneğin bayram tatillerinde bir yere gitmeden önce arife günü saati kuruyorum. Her 8 günde bir saati mutlaka kuruyorum." dedi.

Saatin açıkta bulunması nedeniyle dişlilerinin arasına toz girdiğine dikkati çeken Unan, "Saatin üzerinde 250 kilogram yük var. Fırça yardımıyla benzinle yıkıyorum, yağlamasını yapıyorum. Halatlarda kışın sıkıntı olabiliyor. Kışın yelkovan ve akreplerinin arası kar dolduğu için donma yapıyor. Bu yıl oldukça fırtına vardı, saati dört gün çalıştırmadığım oldu." diye konuştu.

Unan, saatin parçalarını yapacak bir ustanın artık bulunmadığının altını çizerek, bu nedenle işini titizlikle sürdürdüğünü dile getirdi.

Yüzyılı aşkın süredir saatte en ufak bir aşınma bulunmadığını vurgulayan Unan, şunları kaydetti:

"Ben kime emanet edeyim bunu. Benden sonrası için bir şey diyemiyorum. Bu işi de mesleğimi de çok seviyorum. Bu saatle uğraşmak hoşuma gidiyor. Hafta sonu geliyorum, yağlıyorum, tozunu alıyorum. Oturuyorum, 10-15 dakika sesini dinliyorum. Artık böyle bir sistem kalmadı."

AA