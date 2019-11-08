Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7651
  • 6,3547
  • 271.03
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Mevlid Kandili duası

Mevlid Kandili duası

Mevlid Kandili duası

Mevlid Kandili namaz kılıp dua edilerek geçirilmelidir. Sizler için Mevlit Kandili gecesi kılınacak olan 4 rekatlık tesbih namazını, Hatm-i Enbiya'yı ve bu hatimden sonra okunacak duayı bir araya getirdik.

Kandil gecesi ibadetinde duaların özel bir yeri vardır, namazın ardından dilek ve isteklerin kabul olması için bol bol dua etmek gerekir. Mevlid Kandili gecesi dua yapmak sünnettir. Haliyle günahlarınızın affolması için bolca dua ile geceyi geçirin. 

MEVLİD KANDİLİ DUASI

Mevlid Kandili gecesi dua yapmak sünnettir. Haliyle günahlarınızın affolması için bolca dua ile geceyi geçirin. Mevlid Kandili Gecesinde okunacak Türkçe dua:

Ey Güzeller Allah’ım! Ey güzelliği akılara hayret ve durgunluk veren Bedi olan Allah’ım. Seni çok seviyoruz. Ne olur Mevlid Kandili Gecesi ve Habibin (sav) aşkına Sen de bizleri çok sev. Bu gecemizi, bu günümüzü, bu haftamızı, bu ayımızı, ömrümüzü hayırlı eyle. Bize ve nesillerimize uzun hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver. Geçmiş devirlerde peygamberlere, alimlere nasıl hayırlı işler yaptırdıysan bizlere de öyle hayırlı işler ve dualar yaptır. Meleklerin dillerine destan olacak hayırlı işler ve dualar yapmayı bizlere lütfeyle. Vakti gelmiş bekarlara Saliha eş ver. Evlilerin Sana olan aşkını arttır Allah’ım. Evlilerin evleri mutluluk ve huzur yuvası, Cennet köşesi olsun Allah’ım. (Amin)

 

 

 


Ozan Güven ve Yüsra Geyik ayrıldı mı?
Demet Özdemir'in yeni dizisi ne zaman başlayacak?
Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak ikinci yarışmacıyı açıkladı
O iddiaları yalanladı! 'Biz artık Türk olduk'
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
<p>Siirt kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Meydandere köyünde yaşayan vatandaşlar, İl Ja

Köylüler Türk Bayrağını Köyün En Tepesinde Dalgalandırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Son 100 yılda hayatımızda neler değişti

Resimli Mevlid Kandili mesajları haberimizde! İşte yeni, kısa ve öz Mevlid Kandili mesajları