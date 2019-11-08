Mevlid Kandili duası

Kandil gecesi ibadetinde duaların özel bir yeri vardır, namazın ardından dilek ve isteklerin kabul olması için bol bol dua etmek gerekir. Mevlid Kandili gecesi dua yapmak sünnettir. Haliyle günahlarınızın affolması için bolca dua ile geceyi geçirin.

MEVLİD KANDİLİ DUASI

Mevlid Kandili gecesi dua yapmak sünnettir. Haliyle günahlarınızın affolması için bolca dua ile geceyi geçirin. Mevlid Kandili Gecesinde okunacak Türkçe dua:

Ey Güzeller Allah’ım! Ey güzelliği akılara hayret ve durgunluk veren Bedi olan Allah’ım. Seni çok seviyoruz. Ne olur Mevlid Kandili Gecesi ve Habibin (sav) aşkına Sen de bizleri çok sev. Bu gecemizi, bu günümüzü, bu haftamızı, bu ayımızı, ömrümüzü hayırlı eyle. Bize ve nesillerimize uzun hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver. Geçmiş devirlerde peygamberlere, alimlere nasıl hayırlı işler yaptırdıysan bizlere de öyle hayırlı işler ve dualar yaptır. Meleklerin dillerine destan olacak hayırlı işler ve dualar yapmayı bizlere lütfeyle. Vakti gelmiş bekarlara Saliha eş ver. Evlilerin Sana olan aşkını arttır Allah’ım. Evlilerin evleri mutluluk ve huzur yuvası, Cennet köşesi olsun Allah’ım. (Amin)