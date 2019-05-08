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  3. Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Ekipleri Niğde merkezli, Adana ve Sivas’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 28 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılırken, 8 şüpheli ise mahkeme tarafından tutuklandı. 
Eş zamanlı operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 11,77 gram eroin maddesi, 56,47 gram esrar maddesi ve eroin maddesi kalıntısı olduğu tespit edilen kağıt parçaları ve folyolar ele geçirildi. 

İHA

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