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  3. Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'de, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ali Tutal (81) yönetimindeki 50 ND 369 plakalı otomobil, Nevşehir Kapadokya Havalimanı yolu Gülşehir ilçesi girişinde, Deniz Öz'ün kullandığı V-093GU Hollanda plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, Tutal ile eşi Döndü Tutal (78) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü Öz ile beraberindeki Fevzi ve Ceylin Öz, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA

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