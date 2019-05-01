Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,964
  • 6,6991
  • 245.616
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Nevşehir'de narenciye deposunda yangın

Nevşehir'de narenciye deposunda yangın

Nevşehir'de narenciye deposunda yangın

Nevşehir'in Kavak beldesinde kayadan oyma yer altı soğuk hava deposunda yangın çıktı.

 Narenciye deposu olarak kullanılan kayadan oyma yer altı soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.      

   Birol T'ye ait içinde yaklaşık 30 bin sandık limon ve portakal bulunan depodaki yangına Nevşehir ve Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.      
Tek girişi olan depodaki yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürülebildi.      

Yangında, ürünlerin büyük kısmının zarar gördüğü öğrenildi.  

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Mutlu yaşlar canım oğlum'
Deren Talu annesi Defne Samyeli'nin izinden gidiyor
Ayrılıktan karlı çıkan Serenay oldu
Aras Bulut İynemli askere mi gidiyor?
Demet Akalın: Ölseniz benden bileceksiniz!
Ünlü şarkıcı Kibariye´nin kızı Birgül Küçükbalçık dün akşam Bülent Burak Uçak ile Ataköy´de bulunan

Kibariye´nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!