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14 Haziran 2019 Cuma 10:26 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 10:39

Nevşehir'de bulunan Kızılırmak'ta 2 metre boyunda yayın balığı yakalandı

Nevşehir'de bulunan Kızılırmak'ta 2 metre boyunda yayın balığı yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulanan Kızılırmak nehrinde balık tutmaya çıkan balıkçılar tam 2 metre boyunda yayın balığı tuttu.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak’ta avlanan balıkçıların oltasına 2 metre boyunda yaklaşık 65 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

Sabahın erken saatlerinde avlanmaya çıkan Süleyman Kılıç ve Derya Kılıç’ın oltasına yayın balığı takıldı.

Balığı çıkartmakta zorlanan balıkçılar yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından balığı kıyıya çekebildi.

Kızılırmak nehrinde 2 metrelik yayın balığını yakalayan Süleyman Kılıç ve Derya Kılıç yayın balığı ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

(İHA)

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