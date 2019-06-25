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  3. Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz paniği

Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz paniği

Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz paniği

Yurt dışından gönderilen bir zarftan sarı toz çıkması üzerine tedbir amacıyla 15 personel hastaneye gönderildi.

Nevşehir Adliyesi'nde bir zarftan şüpheli toz çıkması nedeniyle 15 personel tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Almanya'dan posta yoluyla bir mahkemenin kalemine gönderilen zarfın içinden sarı renkli toz çıktı. Bunun üzerine durum başsavcılığa bildirildi.

Zarftan çıkan tozun kimyasal bir madde olması ihtimaline karşı, tedbir amacıyla 15 adliye personeli Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adliyede önlem alan AFAD ekipleri, şüpheli tozu incelemeye aldı.

AA

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