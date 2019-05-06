Nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu o ilimizde görüldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, nesli tükenmekte olan yaralı halde balaban kuşu bulundu. Salihli Doğa Koruma Ve Milli Parklar Koruma Şefliği'ne teslim edilen kuş, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak. İşte nesli tükenmekte olan hayvanlar...

Sarıgöl'de çiftçilik yapan Zeki Buran (37), dün sabah evinin yakınında, komşuları ile birlikte yaralı olduğu için uçamayan balıkçılgiller familyasına ait balaban kuşu olduğunu farketti.

(Yeniasır)