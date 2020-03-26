Neredesin Ayşegül!

Diyarbakır’da annesinin intihar etmesi sonucu 1 yaşındayken anneannesi tarafından bakılarak okutulan Ayşegül Dilan Kızoğlu (18), iddiaya göre evde hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen bir anda ortadan kayboldu. Avukat olma hayaliyle üniversiteye hazırlanan Kızoğlu, 19 Mart’ta alışveriş yapmak için anneannesinde para alarak sabah saatlerinde evden ayrıldı. Kızoğlu, eve dönmeyince aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

“YEĞENİMİ BULUN”



6 gündür yeğeninden haber alamadıklarını belirten dayı Metin Kızoğlu, “Evde hiçbir problem yoktu, annem ve babam yatalak, ona şiddet uygulayabilecek veya sıkıntı oluşturacak kimse yok evde. Yeğenim nolur, dön gel bize. Birini mi seviyorsun sıkıntı değil kızım, istediğin kişi istediğin yerde düğününü de yaparız, yeter ki bize bu acıyı ve üzüntüyü yaşatma” dedi.

İHA