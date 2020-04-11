Neil Armstrong'un -150 santigrat derece soğuğa, 100 santigrat derece sıcağa, ultraviyole radyasyona dayanıklı, 20'den fazla katmanlı uzay kıyafetini ne firması üretmiştir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



Neil Armstrong'un -150 santigrat derece soğuğa, 100 santigrat derece sıcağa, ultraviyole radyasyona dayanıklı, 20'den fazla katmanlı uzay kıyafetini ne firması üretmiştir?



A: İç çamaşarı

B: Mum

C: Güneş gözlüğü

D: Tencere

Doğru cevap: A İç çamaşarı