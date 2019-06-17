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  3. Nefes darlığının nedeni boğazına kaçan küpeymiş

Nefes darlığının nedeni boğazına kaçan küpeymiş

Nefes darlığının nedeni boğazına kaçan küpeymiş

Antalya’da nefes almakta güçlük çeken 14 aylık Yağız Ulaş, ailesi tarafından Demre Devlet Hastanesi’ne götürülü.

Çekilen röntgen filminde küçük Yağız’ın yemek borusuna takılmış bir küpe olduğu görüldü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen çocuğun yuttuğu küpe, yemek borusuna zarar vermeden endoskopik yöntemle çıkarıldı. Operasyonu yapan doktor İshak Işık “Küpe yemek borusuna takıldığı için şanslı, nefes borusuna girmiş olsaydı hayati tehlike de olabilirdi” diye konuştu. 

3 yaşından küçük çocuklara dikkat

Yabancı cisimleri 3 yaş altındaki çocuklardan uzak tutmak gerektiğini belirten Işık, “En sık para, ziynet eşyası, kol saatlerinin yassı pilleri, düğme, iğne ve oyuncak parçaları yutmalarıyla karşılaşıyoruz” dedi.

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