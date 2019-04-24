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  3. 'Neden inşaata başlamıyorsunuz' dedi, kurşun yağdırdı

'Neden inşaata başlamıyorsunuz' dedi, kurşun yağdırdı

'Neden inşaata başlamıyorsunuz' dedi, kurşun yağdırdı

İstanbul Maltepe'de İnşaatın başlamamasına sinirlenen şahıs havaya ateş açtı.

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Maltepe'de inşaat alanına giren silahlı şahıs 'neden inşaata başlamıyorsunuz' diyerek küfür etmeye başladı. Ardından silahına davranan şüpheli, art arda tetiğe bastı. Defalarca havaya ateş eden şahıs ardından olay yerinden uzaklaştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanına saat 10.00 sıralarında silahlı bir şahıs girdi. Kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, inşaatın bekçisi Taner Polat'ın bulunduğu kulübeye yöneldi. Silahlı şahıs 'Neden burada inşaata başlamıyorsunuz' diyerek küfürler savurmaya başladı. Ardından belinden silahını çıkaran şahıs art arda tetiğe bastı. Havaya yaklaşık 10 el ateş eden şahıs daha sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. İnşaatın bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

(İHA)

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