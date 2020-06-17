Nargile kafeler açık mı, kapalı mı? Nargile kafeler ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle geçici süreliğine kapatılan işletmeler arasında nargile kafeler de yer alıyor. Salgın sonrası normalleşme sürecine geçişle birlikte kafe, lokanta, restoran gibi işletmelerin yeniden hizmet vermeye başlaması akıllarda soru işaretleri bırakıyor. Nargile kafeler ile ilgili son durum bilgisi haberimizde…

NARGİLE KAFELER AÇILDI MI?

Nargile kafeler korona virüsü salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara vermişti. Salgın sonrası uygulanmaya başlanan normalleşme takviminde ise kafe, lokanta, restoran gibi işletmelerin açılış tarihi belli olmuş ve yeniden hizmet vermeye başlamışlardı.

Nargile kafeler ve eğlence mekanları için ise yeniden faaliyete dönüş için henüz bir tarih verilmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

Normalleşme planlamasına göre yeniden faaliyete geçebilecek işletmeler ile ilgili yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verilmişti;

“Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.”

Nargile kullanımının salgının seyrine olumsuz anlamda zarar verebilme durumu oldukça yüksek. Bu konuyla alakalı ne gibi önlemlerin alınıp da vatandaşlara hizmet edileceği önümüzdeki günlerde belli olacaktır.