Namazdan sonra okunacak dualar nelerdir? Namazdan sonra hangi dualar okunmalı? Namazdan sonra tesbih nasıl çekilir?

Namazdan sonra okunacak dualar nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Hz. Muhammed (s.a.v) namazların arkasından bazı duaların okunmasını tavsiye etmiştir. Peki, Namazdan sonra tesbih nasıl çekilir? Yüce Allah tarafından Müslümanlara farz kılınan kılınan sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının sonra okunacak duala ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Namaz bitince "Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm tebêrakte yâ zel celâli vel ikrâm" duası okunur.

Anlamı: "Allah'ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah'ım! Senin şanın çok yücedir."

Daha sonra tesbihat yapılır. Tesbihat, namazlardan sonra yapılan Allah'a zikirdir.

Elhamdülillahi Rabbilâlemin essalatü vesselamü alâ resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain.

Ya Rabbi, bütün hamdü sena, övmek ve övülmek ancak sana mahsustur. Yarabbi bütün salatü selam sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın üzerine olsun.

Ya Rabbi, bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi cehennem ateşinden koru.

Ya Rabbi, kıldığımız namazları kabul eyle. Ahir ve akıbetimizi hayreyle.

Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle.

Ya Rabbi, riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bidat işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, erzeli ömürden, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru.

Ya Rabbi, hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tevbe nasip eyle.

NAMAZDAN SONRA TESBİH NASIL ÇEKİLİR?

Allah’ın rızasını kazanmak ve kılınan namazın kabul edilmesini sağlamak için namazdan sonra yapılan zikire tesbih denir. El-Ahzab suresinde “Ey inananlar, Allah’ı çokça zikredin. O’nu sabah akşam tesbih edin” buyrulmuştur.

Tesbihat iki şekilde yapılabilir. Birincisi camilerde uygulanan kısa tesbihat bir de uzun tesbihattır. Uzun tesbihat çok zaman aldığı camilerde uygulanmıyor. İsteyen kişiler evlerinde uzun tesbihatı çekebilirler. Uzun tesbihatta Allah’ın 99 ismi olan Esma-ül Hüsna okunuyor. Ayrıca her vaktin tesbihatı farklıdır. Vakte göre Fetih, Bakara, Aşr surelerinden ayetler de okunuyor.

Namaz bittikten yani sağa ve sola selam verdikten sonra tesbih çekmeye başlayabilirsiniz. Tesbihatta;

- Peygambere Salavat,

- “ Subhanallahi vel hamdulillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” duası,

- Ayetel Kürsi,

- 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber,

- “Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mükü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey`in kadîr" duası

- Fatiha Suresi

- Her Müslümanın içinden kendi diliyle edeceği dua edilir.