Namaz vakitleri 2020: İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri kaçtır? Diyanet namaz vakitleri!
Namaz vakitleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini korumaya devam ediyor. Ramazan ayının gelmesiyle bol bol ibadetler yapılıyor. Namaz kılmak isteyen kişiler illerindeki namaz vakitlerini merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri kaçtır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.
İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri kaçtır? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Namaz ibadetini eksiksiz ve zamanında kılmak isteyen kişiler sık sık illerin namaz vakitlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitlerini açıkladı. Ramazan ayının gelmesiyle beraber konu yakından takip edilmeye başlandı. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ KAÇTIR?
Ramazan ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar nama vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitlerini açıkladı.
İL İL NAMAZ VAKİTLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul için namaz vakitleri;
İmsak: 04:27 Güneş: 06:03 Öğle:13:07 İkindi: 16:55 Akşam:20:01 Yatsı: 21:31
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara için namaz vakitleri;
İmsak: 04:16 üneş: 05:49 Öğle:12:52 İkindi: 16:39 Akşam:19:44 Yatsı: 21:11
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir için namaz vakitleri;
İmsak: 04:44 Güneş: 06:15 Öğle:13:14 İkindi: 17:00 Akşam:20:04 Yatsı: 21:29