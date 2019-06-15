Müzik çalan ağaç sorusu YKS'ye damgasını vurdu!
Bugün 2.5 milyon üniversite adayı hayallerindeki okullara girebilmek için ter döktü. Sınavdan çıkan adaylar YKS yorumlarını sosyal medyada dile getirdi. Matematikte çıkan Müzik çalan ağaç sorusu ise herkesin dilindeydi.. Öğrenciler çok konuşulan soru hakkında 'Gerçekten o ağaç sorusu o kadar basit miydi' yorumları yaptılar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) üniversite eğitimi almak isteyenler için hazırladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) tamamlandı. Milyonlarca öğrenci sabahın erken saatlerinden itibaren YKS için sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Öğrenciler sıkı güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Saat 10.00 itibariyle kapılar kapatıldı. Öğrenciler içeride ter dökerken veliler ise okul bahçelerinde ter döktü.
Sınavda YKS'ye giren adayların dikkatini çeken bir soru vardı. Matematikte çıkan Müzik çalan ağaç sorusu ise sosyal medyada gündem oldu. Müzik çalan ağaç ile ilgili kısa sürede yüzlerce tweet atıldı.
İŞTE ÖĞRENCİLERİN YKS'DEKİ MÜZİK ÇALAN AĞAÇ SORUSU HAKKINDA ATTIĞI TWEETLER!
Ağaç neden müzik çalıyor sorusu yüzünden gelemedim kendime
Gerçekten o ağaç sorusu o kadar basit miydi #yks
Matematikteki ağaç sorusu herkesin matematikte 1 neti olsun diye sorulmuş çok net
Ağaç ve harddisk ne alaka ben bi şey anlamadım
ağaç nası müzik çalsın
O değilde müzik çalan ağaç mı olur o soruyu gördükten sonra toparlanamadım kafam gitti
Müzik çalan ağaç bulursanız haber verin alak bari
Ben mattaki ağaç sorusuna bakmadım abi bunun için ağlayabilirim işte
Matematikteki o ağaç bahçe sorusunda kendimden şüphelendim .O kadar basit olamaz diye 3 defa çözdüm
Ağaç neden müzik çalmak ister ya
Müzik çalan ağaç fikri beni bitirdi. #yks19