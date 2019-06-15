Müzik çalan ağaç sorusu YKS'ye damgasını vurdu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) üniversite eğitimi almak isteyenler için hazırladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) tamamlandı. Milyonlarca öğrenci sabahın erken saatlerinden itibaren YKS için sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Öğrenciler sıkı güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Saat 10.00 itibariyle kapılar kapatıldı. Öğrenciler içeride ter dökerken veliler ise okul bahçelerinde ter döktü.

Sınavda YKS'ye giren adayların dikkatini çeken bir soru vardı. Matematikte çıkan Müzik çalan ağaç sorusu ise sosyal medyada gündem oldu. Müzik çalan ağaç ile ilgili kısa sürede yüzlerce tweet atıldı.



İŞTE ÖĞRENCİLERİN YKS'DEKİ MÜZİK ÇALAN AĞAÇ SORUSU HAKKINDA ATTIĞI TWEETLER!

Ağaç neden müzik çalıyor sorusu yüzünden gelemedim kendime

Gerçekten o ağaç sorusu o kadar basit miydi #yks

Matematikteki ağaç sorusu herkesin matematikte 1 neti olsun diye sorulmuş çok net

Ağaç ve harddisk ne alaka ben bi şey anlamadım

ağaç nası müzik çalsın

O değilde müzik çalan ağaç mı olur o soruyu gördükten sonra toparlanamadım kafam gitti

Müzik çalan ağaç bulursanız haber verin alak bari

Ben mattaki ağaç sorusuna bakmadım abi bunun için ağlayabilirim işte

Matematikteki o ağaç bahçe sorusunda kendimden şüphelendim .O kadar basit olamaz diye 3 defa çözdüm

Ağaç neden müzik çalmak ister ya

Müzik çalan ağaç fikri beni bitirdi. #yks19



