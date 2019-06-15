Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Müzik çalan ağaç sorusu YKS'ye damgasını vurdu!

Müzik çalan ağaç sorusu YKS'ye damgasını vurdu!

Müzik çalan ağaç sorusu YKS'ye damgasını vurdu!

Bugün 2.5 milyon üniversite adayı hayallerindeki okullara girebilmek için ter döktü. Sınavdan çıkan adaylar YKS yorumlarını sosyal medyada dile getirdi. Matematikte çıkan Müzik çalan ağaç sorusu ise herkesin dilindeydi.. Öğrenciler çok konuşulan soru hakkında 'Gerçekten o ağaç sorusu o kadar basit miydi' yorumları yaptılar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) üniversite eğitimi almak isteyenler için hazırladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) tamamlandı. Milyonlarca öğrenci sabahın erken saatlerinden itibaren YKS için sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Öğrenciler sıkı güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Saat 10.00 itibariyle kapılar kapatıldı. Öğrenciler içeride ter dökerken veliler ise okul bahçelerinde ter döktü.

Sınavda YKS'ye giren adayların dikkatini çeken bir soru vardı. Matematikte çıkan Müzik çalan ağaç sorusu ise sosyal medyada gündem oldu. Müzik çalan ağaç ile  ilgili kısa sürede yüzlerce tweet atıldı.


İŞTE ÖĞRENCİLERİN YKS'DEKİ MÜZİK ÇALAN AĞAÇ SORUSU HAKKINDA ATTIĞI TWEETLER! 

Ağaç neden müzik çalıyor sorusu yüzünden gelemedim kendime

Gerçekten o ağaç sorusu o kadar basit miydi #yks

Matematikteki ağaç sorusu herkesin matematikte 1 neti olsun diye sorulmuş çok net

Ağaç ve harddisk ne alaka ben bi şey anlamadım 

ağaç nası müzik çalsın

O değilde müzik çalan ağaç mı olur o soruyu gördükten sonra toparlanamadım kafam gitti

Müzik çalan ağaç bulursanız haber verin alak bari

Ben mattaki ağaç sorusuna bakmadım abi bunun için ağlayabilirim işte

Matematikteki o ağaç bahçe sorusunda kendimden şüphelendim .O kadar basit olamaz diye 3 defa çözdüm 

Ağaç neden müzik çalmak ister ya

Müzik çalan ağaç fikri beni bitirdi. #yks19

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İrem Derici'den Murat Boz'a gönderme
Ayça 'Çukur'a düşecek
ABD'li oyuncu en beğendiği Türk restoranını açıkladı
Nuri Alço düğün açıklaması
Sinan Akçıl'a icra takibi başlatıldı
<p>Özellikle Antarktika’da Rusya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Danimarka, İzlanda, Nor

Rusya´dan ABD´ye Gözdağı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

3 yıl sonra ortaya çıktı

Yasemin Şefkatli`den İdo`ya özel poz