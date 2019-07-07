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  3. Mutfakta çıkan yangın sonları oldu: 2 ölü

Mutfakta çıkan yangın sonları oldu: 2 ölü

Mutfakta çıkan yangın sonları oldu: 2 ölü

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangında karı koca dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozkurt ilçesi Alikurt Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Duran (80) ile eşi Saniye Duran’ın (77) evlerinin mutfak bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Evden duman ve alevlerin çıktığını gören komşuları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bozkurt, Çardak, Honaz, Kaklık itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evin içinde mahsur kalan kalan çift ise, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Evden çıkarıldığında baygın olduğu öğrenilen çift, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı çift hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Çiftin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangın ise ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

 

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