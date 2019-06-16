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  3. Müteahhit, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından yatağında öldürdü

Müteahhit, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından yatağında öldürdü

Müteahhit, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından yatağında öldürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, müteahhit Çelebi Aydas (47) villada yatağında uyurken, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahalle 2122. Sokak'taki 3 katlı bir villada meydana geldi. Müteahhit Çelebi Aydas, kendisine ait villada, ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile alkol aldıktan sonra yatağına geçerek uyudu. Bir süre sonra Aydas, alkol aldığı arkadaşı tarafından tabanca ile sırtından vuruldu. Şüpheli kaçarken, eve gelen yakınları Aydas'ı yatağında kanlar içinde hareketsiz buldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine adrese, polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Aydas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydas'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Çelebi Aydas'ı öldüren kişinin kimliğini tespit edip, evine baskın düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, üzerinde kan izleri olan elbiseler bulundu. Polis ekipleri elbiselerin üzerindeki kan izlerinden incelenmek üzere numune aldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

DHA

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