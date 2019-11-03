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  3. Müşterileriyle tersten konuşan berber görenleri şoke ediyor

Müşterileriyle tersten konuşan berber görenleri şoke ediyor

Müşterileriyle tersten konuşan berber görenleri şoke ediyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde berberlik yapan Aydın Yaman, dükkanına gelen müşterileri ile tersten konuşuyor. Karşılaştıkları bu durumu ilk başta garipseyen müşteriler, bu duruma bir süre sonra alışıyor.

Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Aydın Yaman, her şeyi tersten okuyup müşterileri ile tersten konuşuyor. 22 yıldır berberlik yapan Yaman’ın bu yeteneğini gören müşterileri şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Türkçe’yi tersten konuşarak müşterilerini ağırlayan Yaman’ın bu halini gören vatandaşlar başta garipsese de zamanla alışıyor.
Yeteneğini ilkokul yıllarında keşfettiğini belirten Aydın Yaman, "Tersten okuma işine ilkokul 1’inci sınıfta başladım. Ne yazıyorsam tersten okuyordum. Her şeyi tersten okuyordum. Müşterim inanmadı ve kitap getirdi. Bana ‘coğrafyayı tersten oku’ dedi. Hemen ayfarğoc dedim. ‘Türkiye’ dedi, eyikrüt dedim. Öyle kitaba bakarak söylediğime inandı" dedi.

"ÖNCE ŞAŞIRIYORLAR, SONRA MUTLU OLUYORLAR"

Dükkanına gelen müşterilerin mutlu olduğunu anlatan Yaman, “Müşterilerim geldiği zaman tersten ne yapıyorsun dediğimde önce şaşırıyorlar, ondan sonra çok mutlu oluyorlar. ‘Nasıl böyle bir şey becerdin’ dediler. Ben ilkokuldan başladığımı, heves olduğunu ve merak olduğunu söylüyorum. Ne okuduysam tersten okudum, onlar da mutlular. Önce şaşırıyorlar, sonra mutlu oluyorlar" diye konuştu.

9 yıldır Yaman’a tıraş olan Uğur Fırat Giden, "Aydın ağabey bazen espri olsun, ciddiyet olsun hep tersten konuşuyor bizimle. Yani adam tersten konuşmayı başarıyor. Hızlı da okuyabiliyor. Gerçekten biz ona şaşırıyoruz. Yani bazen espri yapınca bile bizimle tersten konuşuyor, küfür bile etse kendisini anlayamıyoruz. Tersten konuşabiliyor helal olsun" şeklinde konuştu.

(İHA)

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