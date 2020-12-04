MÜSİAD'ın açılımı nedir? MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan kimdir, nereli, kaç yaşında?

MÜSİAD bilindiği üzere Türk İş Adamları tarafından kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Dernek ilk olarak 9 Mayıs 1990 tarihinde açılmıştır. Faaliyete geçtiği andan itibaren hızla büyümeye ve gelişmeye devam etmiş, bütün ülkeye ve hatta yurt dışına dahi geniş bir yayılım göstermiştir. MÜSİAD açılımı Müstakil İşadamları Derneği’dir. Peki MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan kimdir? İşte MÜSİAD hakkında tüm merak ettikleriniz.

MÜSİAD’IN TARİHÇESİ NEDİR?

MÜSİAD ilk olarak 5 genç iş adamının katkılarıyla 1990 yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Daha sonra, dernek ilk şubesini 1992 yılında Kayseri ilinde açmıştır. İlk yurt dışı şubesini ise 1993 yılında Almanya’nın Münih kentinde faaliyete geçirmiştir. Kurum 2007 yılında ise Sütlüce’de bulunan genel merkez binasına taşınmıştır. Her zaman gelişmeyi ve büyümeyi hedefleyen MÜSİAD, temsil ettiği kurumları geliştirmek adına kendi de büyük bir gelişim göstermiştir. Uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürmekte olan kurumun yurt dışında toplam 95 farklı ülkede 225 farklı noktada şubeleri bulunur. Kurumun ülke genelinde faaliyet gösteren 89 farklı irtibat noktası vardır. Türkiye’nin en aktif derneklerinden biri olan MÜSİAD’ın 11.000’i aşkın üyesi mevcuttur. Hala hızla gelişmeye ve büyümeye devam eder. 60.000’den fazla işletmeyi temsil eder, temsil ettiği işletmelerde 1 milyon 800 binden fazla kişiye istihdam sağlanır.

MÜSİAD BAŞKANI KİMDİR?

MÜSİAD tarihi boyunca toplamda 6 farklı başkan tarafından yönetilmiştir. Genel başkanlar genel kurul toplantılarında yapılan seçimlerle belirlenir. Peki MÜSİAD başkanı kimdir? MÜSİAD’ın 6. Genel başkanı Abdurrahman Kaan’dır. 2017 yılında genel kurulda yapılan seçimle göreve gelmiştir. MÜSİAD’ın daha önce birçok alt komisyonunda görev alan Kaan, 1967 yılında Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Kendi aile şirketleri olan Kaanlar Gıda firmasında yönetim kurulu üyesi olan Kaan, İngilizce ve Arapça dillerine hakimdir.

MÜSİAD EXPO NEDİR?

MÜSİAD EXPO her yıl gerçekleşen, son trend ve yenilikçi teknolojilere sahip ürünlerin sergilendiği bir fuardır. MÜSİAD fuarında her yıl 18 farklı kategoride, farklı sektörlerden temsilciler katılır. Fuar alanında nihai son ürün tanıtımlarının yanında sektörel olarak kullanılan cihaz, makine, ekipman ve robot tanıtımları da gerçekleştirilir. Alıcı, satıcı ve üreticilerin bir araya geldiği oldukça yoğun geçen büyük bir etkinliktir. Fuar alanında MÜSİAD üyelerinden ve yurt dışı temsilciliklerinden gelenlere kadar çok geniş bir katılımcı ağı bulunur. Fuara gelenler arasında akademisyenler, bürokratlar, sektör temsilcileri, gazeteciler ve girişimciler gibi birçok farklı kesimden katılımcı vardır. Uluslararası alanda talep ve rağbet gören bir fuar organizasyonudur. Ülke ekonomisine katkı sağlaması, ülke içindeki tedarikçilerin ürünlerini tanıtması ve dünyaya duyurması açısından da önemli bir etkinliktir.

MÜSİAD’IN AMACI NEDİR?

MÜSİAD nedir sorusu kadar bir diğer merak edilen konu ise MÜSİAD’ın amacının ne olduğudur. MÜSİAD temsil ettiği kesimdeki iş insanlarının ve onların çalışanlarının kalitelerini artıracak eğitimi vermeyi ve onların iş dünyası içine daha entegre olarak çalışabilmelerini amaçlar. Aynı zamanda dernek küçük, orta ve büyük işletmeleri geliştirmeyi, işletmeler arası senkronizasyonu artırmayı da ilke edinir. Bu işletmelerin denge ve uyum içinde iş ve para transferini gerçekleştirmelerini ister. Tüm sektörlerdeki iç ve dış pazarın gelişmesi de amaçları arasında yer alır. Alıcıların ve satıcıların bir araya gelmesini ve en uygun ürünlerin en uygun alıcılarla buluşmasını amaçlar. MÜSİAD’ın siyasi arenada etkisi de büyüktür ve en temel gayesi ekonomik bir birliktelik sağlamaktır. Kurum aynı zamanda sektörel gelişimi de her zaman destekler.

MÜSİAD’A NASIL ÜYE OLUNUR?

MÜSİAD üyesi olmak için yapılacak bir takım işlemler bulunur. Bunlar için detaylı bilgiyi internet sitesi üzerinden ya da size en yakın şubeden alabilirsiniz. MÜSİAD’ın üyelik için en önemli kıstası referans olması açısından 3 kişinin ismini başvuru esnasında istemesidir. Bu şekilde üyelik sistemini oluşturan MÜSİAD etkili ve ciddi firmaların bünyesinde bulunmasına olanak sağlar. Bu kontrollü üye alımı sistemi sayesinde aynı zamanda ciddi ve kemikleşmiş bir üye kadrosu elde edilmiştir. Üyelik başvurusu yapan kişilere üyeliklerinin kabul edilip edilmediği yazılı olarak bildirilir. MÜSİAD üye kadrosuna firma sahipleri ya da firma ortakları direkt başvuru yapabilir. Bunun yanında firma profesyonelleri de üyelik talebi oluşturabilir. Fakat üyelik alabilmek için firmanın yönetim kurulundan yazılı onay belgesiyle başvurması gerekir. Sağlık sektöründen gıda sektörüne, ağır sanayiden son teknolojik girişimlere kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren firmalar üye kadrosu içerisinde yer alır.

MÜSİAD KOMİTELERİ VE EĞİTİMLERİ

MÜSİAD bir çok farklı komite oluşturarak kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini artırmayı amaçlar. Bu komiteler arasında Dış İlişkiler Komitesi, MÜSİAD Kadın Komitesi, MÜSİAD Akademi Komitesi gibi birçok farklı komite bulunur. Akademi ve sanayi iş birliğini artırmak, yenilenebilir kaynaklardan faydalanmak, kırsal kalkınmaya destek olmak gibi farklı konular bu komitelerde masaya yatırılır. MÜSİAD aynı zamanda üye firma yöneticilerine ve personellerine farklı eğitimler sağlayarak gelişimi destekleme çabası içindedir. Eğitimler belli bir ürüne veya sektöre yönelik olarak gerçekleştirilebileceği gibi aynı zamanda konuşma, iletişim, yazma becerilerinin artırılması gibi konularda da sıklıkla eğitimler düzenler. Gençlere de önem veren MÜSİAD, eğitimler ve farklı staj destekleme programları ile gençlerin sektör içinde yer almasını ve gelişmesini sağlar.

ABDURRAHMAN KAAN KİMDİR?

1967 yılında Trabzon'da doğdu. Lise eğitimini 1980-1985 yılları arasında Bakırköy İmam Hatip Lisesinde, Üniversite eğitimini ise, 2008 - 2013 yılları arasında Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nde tamamladı.

Kaanlar Gıda Sanayii’nde, 1985’ten beri sürdürdüğü Yönetim Kurulu Üyeliği’ne devam ediyor. O yıldan bu yana, kendi firmasında, süt sektöründe aktif bir şekilde üst düzey yönetici olarak görev aldı. 1995 yılı sonuna kadar sıcak pazarda rol alırken, elde ettiği tecrübeyi değişen pazar taleplerine göre 1996 yılından itibaren Üretim-pazarlama-satış alanlarında değerlendirdi; iş geliştirme ve AR-GE de de üst düzey yöneticilik yaptı. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası zincirlere ürün satışını halen kendisi sürdürüyor.