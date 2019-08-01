Hakemin maçı durdurup 'çabuklaştırılmış sistem'e geçilmesine karar verdiği müsabaka hangi spora aittir? Güven Bana sorusu Hakemin maçı durdurup 'çabuklaştırılmış sistem'e geçilmesine karar verdiği müsabaka hangi spora aittir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 1 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Kick Boks

B: Masa Tenisi

C: Dart

D: Bilardo

Doğru cevap: Masa Tenisi