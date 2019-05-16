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  3. Mültecilerin bulunduğu kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mültecilerin bulunduğu kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mültecilerin bulunduğu kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van- Erciş Karayolu üzerinde mültecileri taşıyan kamyon devrildi. Çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza saat 20.00 sıralarında Van- Erciş Karayolu üzerinde meydana geldi. Van'dan Erciş istikametine giden ve üzerinde mültecilerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, yaralıların olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA

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