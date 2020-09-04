Muhtarın tesadüfen keşfettiği şelaleyi görenler hayran kalıyor

Bartın-Karabük yolu üzerinde bulunan Kalecik köyündeki Devrent mevkisinde, köy muhtarı tarafından tesadüfen bulunan şelale, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor.

DHA'da yer alan habere göre, 1 ay önce köy muhtarı Selahattin Kaya tarafından dere yatağında gezerken tesadüfen keşfedilen şelale, Kaya'nın şelaleyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmasıyla ziyaretçilerin akınına uğramaya başladı.

SUYUN SICAKLIĞI 10 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR

4,5 metre yükseklikten akan şelaleye köylüler tarafından 'Kalecik Şelalesi' ismi verildi. Altındaki doğal havuzda 4 metre derinlik oluşurken, 2 doğal havuzun bulunduğu bölgede sıcak havalardaki suyun sıcaklığı 10 dereceye kadar düşüyor.

Doğal oluşumu ile dikkat çeken ve sadece Sarıçiçek yaylasındaki Ulukop deresinden gelen su ile beslenen şelaleye ilgi her geçen gün artıyor.

`BURAYI GÖREN GERİ GİTMEK İSTEMİYOR´

Şelalenin suyunun tamamen içilecek derecede çok berrak olduğunu söyleyen köy muhtarı Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buranın mutlaka turizme kazandırılmasını istiyoruz. Özellikle hafta sonu çok gelenler oluyor. Böyle berrak ve buz gibi ancak Akdeniz ve Ege´de olur diye biliyorduk. Karadeniz´de olduğunu görmüş olduk. Burayı gören geriye dönmek istemiyor. Uzun süre burada insanlar zaman geçirmeye başladı. Artık bizde burası için bir çalışma yapılmasını istiyoruz. İnsanlar buraya rahatça ulaşabilir, piknik alanları çok fazla mutlaka herkesi köyümüze ve eşsiz güzellikteki şelalemize bekliyoruz."