Muğla'nın bir tarafı denize giriyor diğer tarafı karla mücadele ediyor

Tatilcilerin denizlere akın ettiği Muğla'nın bazı bölgelerinde kardan kapanan yollar, iş makineleri ile açılıyor. Seydikemer'in Gömbe Yaylası'ındaki kar kalındığı 4 metre olarak ölçüldü. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 1 metre 80 santimetre iken, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Kar kalınlığının 8-10 metre olduğu bölgeler de var. Yol açma çalışmalarını hafta sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Yollar açıldığında vatandaşlarımız yaylaya ulaşabilecek" dedi.

(Yeni Asır)