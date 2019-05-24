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  3. Muğla'nın bir tarafı denize giriyor diğer tarafı karla mücadele ediyor

Muğla'nın bir tarafı denize giriyor diğer tarafı karla mücadele ediyor

Muğla'nın bir tarafı denize giriyor diğer tarafı karla mücadele ediyor

Muğla'nın bir kısmında tatilciler denize akın ederken diğer tarafta kardan kapanan yollar açılmaya çalışılıyor.

Tatilcilerin denizlere akın ettiği Muğla'nın bazı bölgelerinde kardan kapanan yollar, iş makineleri ile açılıyor. Seydikemer'in Gömbe Yaylası'ındaki kar kalındığı 4 metre olarak ölçüldü. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 1 metre 80 santimetre iken, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Kar kalınlığının 8-10 metre olduğu bölgeler de var. Yol açma çalışmalarını hafta sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Yollar açıldığında vatandaşlarımız yaylaya ulaşabilecek" dedi.

(Yeni Asır)

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