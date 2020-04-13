Muğla'da yaralı bulunmuştu! Caretta caretta tedaviye alındı

Yalıkavak Mahallesi Küdür sahilinde gezen Gökhan Soygüder, denizde caretta carettanın yaralı olduğunu fark etti.

Kendi imkanlarıyla yaralı deniz kaplumbağasını kıyıya çıkartan Soyguder, durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

Petbulance ile bölgeye gelen ekipler, ağlara takılarak yaralandığı tahmin edilen caretta carettayı tedavi için Ortaca'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) nakletti.