Muğla'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Sedat Öztürk yönetimindeki 31 YG 992 plakalı tur otobüsü, Madenler Kavşağı'nda Güney Yılmaz'ın kullandığı RSCN 99 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Güney ile eşi Merve Yılmaz, otobüste bulunan Adriana Dina Wilhemmina, Geodge Fernaldo, Justin Tilburg, Celine Tilburg, Monique Gerardine, Abdelouahıd Bakalı, Esmeralda Zouina, Rifat Arıkan ve Ayla Ege yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yatağan Devlet Hastanesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA