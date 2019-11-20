Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7063
  • 6,3149
  • 270.342
  • 106833
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Muğla'da teknede sıkışan gaz patladı: 3 yaralı

Muğla'da teknede sıkışan gaz patladı: 3 yaralı

Muğla'da teknede sıkışan gaz patladı: 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lüks teknede gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir marinada demirli bulunan 25 metrelik "Del Mare" isimli tekneden gelen patlama sesini duyanlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri patlamanın, teknenin motor bakımı sırasında meydana gelen gaz sıkışmasından kaynaklandığını belirledi.

Vücutlarında ufak çaplı yanıklar oluşan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama, teknenin iç kısmında hasara yol açtı. 

AA


Atiye dizisinden ilk kareler sosyal medyaya sızdı!
Demet Akalın'dan Okan Kurt'u kızdıracak sözler!
Evim dizisinin çekimleri başladı
Eski eş için şaşırtan sözler: O benim canım, çok iyi dostum
Oğuzhan'dan ayrılık sonrası flaş hamle!
<p>Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Dokuma Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana g

Patenli Çocuğu Döven Şoföre Vatandaş Dayağı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bakan resmen açıkladı! 1.6 milyon memur ve emeklinin maaşı artacak

Başkan Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi