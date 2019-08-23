Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7636
  • 6,3831
  • 276.597
  • 96189.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Muğla'da gezi teknesinde kalp krizi geçiren turist öldü

Muğla'da gezi teknesinde kalp krizi geçiren turist öldü

Muğla'da gezi teknesinde kalp krizi geçiren turist öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede kalp krizi geçiren Bahreynli turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye tatile gelen Dhafer Ali Rahsed Ali A. (56) Göcek Adası Koyu'nda gezi teknesinde fenalaştı. Teknede bulunan doktor tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen Dhafer Ali Rahsed Ali A'ya müdahale edildi. Yardım istenmesi üzerine, Göcek Sahil Güvenlik ekipleri, sağlık ekiplerini tekneye ulaştırdı. Sahil güvenlik botuyla Göcek İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürülen turist, kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ferhat Göçer'den büyük gaf! Burcu Kıratlı mekanı terk etti
Simge yalanı affetmedi
Düğün tarihi 2020
Barıştılar mı?
Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu mu?
<p>Yayınevlerinin yazarlara kitapları için ödediği ücrete ne ad verilir? Evlerde beslenen ve genelli

Sert Sessiz Harfleri Biliyor Musunuz? | #MaksatYarışmakOlsun

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

1100 yıllık kilisede 7'nci ayin hazırlıkları başladı

Türkiye'nin 45'inci milli parkı ilan edildi! Doğa turizmine açılıyor