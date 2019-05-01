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  3. Muğla'da bir kişi sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Muğla'da bir kişi sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Muğla'da bir kişi sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişiden biri yaşamını yitirdi.

Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Hasan ile Ayşe Altaş çiftinden haber alamayan yakınları evlerine gitti.

Kapıyı kırarak girdikleri evde, Altaş çiftini hareketsiz bulan yakınları durumu 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Hasan Altaş'ın (79) sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu ağır olan Ayşe Altaş ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Altaş'ın cesedi, savcılığın incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(AA)

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