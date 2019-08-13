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  3. Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Değirmenbükü mevkisi açıklarında bir fiber tekneyi durdurdu. Teknedeki yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalanarak, Datça Limanı'na getirildi. Tekneyi kullanan ve yasa dışı geçişi organize ettiği belirtilen Türk kaptan gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

AA

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