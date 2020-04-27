Nilgün Şimşek'e ne oldu? Müge Anlı Nilgün (Nalan) Şimşek olayı nedir?

Müge Anlı Nilgün (Nalan) Şimşek olayı nedir? Nalan Şimşek'e ne oldu? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından meak ediliyor 37 yaşındaki iki çocuk annesi Nilgün (Nalan) Şimşek Hatay İskenderun'dan, 4 Nisan 2017 tarihinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra esrarengiz bir şekilde kayboldu. Almanya'da yaşayan ablası ile kızının başına ne geldiğini öğrenmek isteyen annesi Müge Anlı'nın programındalar. Müge Anlı Nalan Şimşek olayı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

MÜGE ANLI NİLGÜN (NALAN) ŞİMŞEK OLAYI NEDİR?



4 Nisan 2017 tarihinden beri kendisinden hiçbir haber alınamayan 37 yaşındaki Nalan Şimşek'in ablası Neslihan Akgün ve annesi Sezen Akgün kayıp kızlarını bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Eşi Mustafa Şimşek'in çevresine Nalan hanım ile ilgili "Almanya'da öldü, Zonguldak'ta defnedildi" dese de ortaya çıkan olaylar zinciri ekran başındaki herkesi şoke etti.

Nalan Şimşek 'den ailesi 4 Nisan 2017 tarihinden beri haber alamıyor. İddialara göre Nalan Hanım eşi Mustafa Şimşek'in herkese "Benim eşim pankreas kanseri oldu, Almanya'ya ablasının yanına tedaviye gitti." dediğini öğrenildi. Aradan geçen 3 ay sonra ise Nalan hanımın eşi Mustafa bey bu defa "Nalan'ı kaybettik. Cenazesi Almanya'dan gelecek Zonguldak'tan defnedilecek." açıklamalarını yaptığı ortaya çıktı.

Bütün bu olaylardan sonra ise komşular dua okuyup taziyeye gitmeye başladı. Bu taziyelerin biri ise Nalan hanımın kız kardeşi Neslihan hanıma ulaşmasıyla olaylar zinciri başladı. Neslihan hanım ise bu taziye mesajından sonra kayıp olan Nalan hanımın eşini aramaya başladı ama bir sonuca ulaşamadı. Ailenin Nalan hanımı aramaya başlamasından sonra ise eş Mustafa bey bu defada "Nalan beni terk etti gitti. Bende utandığım için çevreme Almanya'da öldü dedim" açıklamasını yaptı.

NALAN ŞİMŞEK'E NE OLDU?



Bütün bu olaylar ve Mustafa beyin tutarsız açıklamalarından sonra polis soruşturma başlattı. Nalan hanımın eşi Mustafa Şimşek ile birlikte oğlu tutuklanarak 3,5 ay ceza evinde kaldı. Ceza evinde kalan oğlu Ömer'in anlattıkları da olayın bir kayıptan çok cinayet olduğu izlemini verdi. Ömer polise verdiği ifade de "Babama Nalan annenin nerede olduğunu sorduğumda yeter artık dayanamadım ben gerekeni yaptım,onu öldürdüm dedi. Etraftan soran olursa Almanya'ya tedaviye gitti derim bir süre sonrada öldü derim dedi. Ben babamın Nalan annemi tam olarak ne zaman nasıl öldürdüğü bilgi sahibi değilim. Ama babamın bana onu öldürdüm detayını sorma lafını çok iyi hatırlıyorum." açıklamasını yaptı.

Mustafa Şimşek'in ilk evliliğinden olan Selçuk Şimşek'te "Nalan ablayla babamın ara ara kavgaları oluyordu. Ramazan ayına girmek üzereydik Nalan abla yok olduğunu anladım. Nereye gitti dedim Zonguldak'a gittiğini sonradan hastalığından dolayı tedavi için Almanya'ya geçtiğini söyledi babam.

-Sonra bir gece babam aradı 'Oğlum başımız sağ olsun Nalan öldü' dedi. Ondan sonra iş yeri bana 3 gün ölüm izni verdi. Dedim ki 'Baba iş yeri bana 3 gün izin verdi bu maaşımdan kesilecek. Ama ölüm raporunu iş yerine verirsem maaşımdan para kesilmez" dedim. Babam bana "Almanya'dan gelirken ölüm raporu unutulmuş" dedi. Sonra eşim dedi ki "Cenaze unutulur rapor unutulmaz" dedi...Ölüm raporunu alamadım..."

Selçuk bey dikkat çeken başka bir detayı da şöyle anlattı "Sonra bir gün babam aradı annenin telefonu ver Nalan konuşacak dedi. Bende annemi rahatsız etmeyin ne konuşacak dedim. Ben annemden helallik alacak diye düşündüm verdim telefon numarasını. Sonra annemi aramış sözde kocam ve çocuklarım sana emanet demiş...Sonra anneme sordum aslında hiç böyle bir olay olmamış babam anneme söylettirmiş."

MÜGE ANLI NİLGÜN NALAN ŞİMŞEK OLAYI NEDİR?

37 yaşındaki iki çocuk annesi Nilgün Şimşek Hatay İskenderun’dan, 4 Nisan 2017 tarihinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek’in kaybını merak eden komşularına, “Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya’ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Her şey bu açıklamadan sonra başladı. Kızının vefat ettiğini komşularından duyan Nilgün Şimşek'in annesi ve ablası, Müge Anlı canlı yayınına katıldılar.