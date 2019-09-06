Fatma Uyanık'ın katili kim çıktı? İşte son gelişmeler

Son zamanlarda en çok takip edilen konulardan biri de 6 Ekim tarihinden beri kayıp olan 32 yaşındaki Fatma Uyanık’ın bulunup bulunmadığı oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izleyenler konu ile ilgili yaşanan gelişmeleri merak ediyorlar. Uzun süredir bulunamayan Uyanık’ın öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Ben de olayla herhangi bir bağlantımın olmadığının görülmesi için susmayı tercih ettim” cümleleri ile başladı. Program muhabiri “aracınızda bir kadın olmadığını ısrarla beyan ettiniz. Sizce Mehmet Dağcı neden böyle bir iddia ortaya attı?” diye sordu. Müge Anlı canlı yayın izleme linki haberimizde sizlerle.

MÜGE ANLI FATMA UYANIK BULUNDU MU?

Fatma Uyanık hala bulunamadı. En son 29 Aralık'taki programda konu ile ilgili açıklamalara yer verilmişti.

İddiaların odağındaki Vahap Varlı konuştu. Röportajı yayınlandı. Varlı, konuşmasına “Üzerimde sürekli bir suçlama var. Bende ne varsa her şey araştırıldı. Elde hiçbir bulgu olmadığı için sürekli uğraşıyorlar. Ben de olayla herhangi bir bağlantımın olmadığının görülmesi için susmayı tercih ettim” cümleleri ile başladı. Program muhabiri “aracınızda bir kadın olmadığını ısrarla beyan ettiniz. Sizce Mehmet Dağcı neden böyle bir iddia ortaya attı?” diye sordu. Mehmet Dağcı’nın neden böyle bir iddia attığı soruldu. Vahap, “Bunun sebebini ben de bilmiyorum. Ama beni suçlamasını, hemen olayın ardından gidip orda Vahap’ı gördüm demesinin bir tesadüf olacağını düşünmüyorum. Ben orda kesinlikle durmuyordum.Tabi ki sonradan farklı bir kişi ordan uzakta bir yerde durduğumu söylemiş olabilirim. Bunu söylememem yayın heyecanından kaynaklıydı. Neden sürekli Mehmet Dağcı’nın akrabaları tarafından orda durduğum iddia ediliyor?” dedi. Köprüden neden hızlı geçtiği sorulduğunda Vahap, “O kadar sürekli bir şekilde ordan geçemem. O araç belirli bir hızda gidebilir” dedi. Vahap, bu anlatılanların bir düzen olduğunu düşündüğünü belirtti.

VAHAP VARLI MI KAÇIRDI?

İki görgü tanığı Fatma Uyanık'ın en son Vahap Varlı'nın kamyonetinde gördüklerini söyledi. Bu iddia ise Mehmet Dağcı tarafından yapıldı. Vahap Varlı ise kendisine yapılan bu iddiaları yalanladı.?

MEHMET DAĞCI MI SUÇLU?

Canlı yayında Fatma Uyanık'ın şüpheli kaybolmasında iki kişiye dikkat çekiliyor. Fatma Uyanık'ın kaybolmasından sonra ifade veren Mehmet Dağcı ya da o gün kamyonetle iki kez bağ evinin önünden geçen Vahap Varlı.

ACILI AİLE DAHA FAZLA DAYANAMADI

İstanbul'da bir ayı aşkındır kalan acılı aile daha fazla dayanamayarak Karaman'a geri döndü.