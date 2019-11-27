27 Kasım Müge Anlı Turgut Özyürek haberleri: Müge Anlı canlı yayını son dakika neler oluyor?

Müge Anlı son dakika Turgut Özyürek gelişmeleri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 27 Kasım Müge Anlı’da bugün neler oluyor? ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan programda farklı konular ele alınıyor. Bu konular arasında son günlerde en merak edileni Turgut Özyürek olayı oldu. 26 Kasım’da konu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Manisa’da 34 gün önce kaybolan Turgut Özyürek’in karısının sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirtildi.

MÜGE ANLI’DA NELER OLUYOR?

27 Kasım'da yine Turgut Özyürek konusu işleniyor. Katıl zanlısı Hayrettin Atasoy'un annesi canlı yayına çıktı.

Necla Özyürek ve katil zanlısı sevgisilisinin cezaevinde olduğu açıklandı.

Hayrettin'in Necla ile beraber olabilmek için zengin olduğunu söylediği ortaya çıktı.

MÜGE ANLI 26 KASIM SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Manisa’da 34 gün önce kaybolan Turgut Özyürek’in karısının sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Canlı yayında verilen bilgilere göre araştırmalarını devam ettiren Müge Anlı, bununla da kalmayıp N.Ö.’nün evinde genç bir sevgilisi olduğu ve evinde kaldığını da ortaya çıkardı. N.Ö. bunu kabul etmedi. Salı günü canlı yayına gelen telefonla olayın fitilini ateşlendi.

34 gündür kayıp olarak aranan emekli kanser hastası Turgut Özyürek ile ilgili Müge Anlı’da yaşanan bu çarpıcı gelişmede, programı arayan H. A.’nın ablası, 33 yaşındaki kardeşine ulaşamadığını ve N.Ö. tarafından zorla tutulduğunu söyledi. Müge Anlı’nın canlı yayında N.Ö.’ye yönelttiği; “Sevgiliniz ve kocanız karşılaşmadı mı? Bu iki adam karşılaşırsa ne olur?” sorusu, tüm düğümü çözdü.

Müge Anlı’da canlı canlı yaşanan bu çarpıcı gelişmelerin üzerine olayı soruşturan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, N.Ö.’nün evine baskın düzenledi. N.Ö.’nün evinde bulunan genç sevgili H.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İfade işlemleri sırasında Turgut Özyürek’i öldüren itiraf ettiği aktarılan H.A.’nın “N. ile evlenecektim. Turgut ondan boşanmıyordu. Ben de onu öldürdüm” dediği söylendi. Genç sevgili bugün Turgut Özyürek’i öldürdükten sonra attığı yeri göstermesi bekleniyor. Öte yandan N.Ö.’nün emniyetteki işlemleri sürdüğü bilgisi paylaşıldı.