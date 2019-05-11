'MSÜ tercih son günü ne zaman? MSÜ tercih nasıl yapılır?' sorularının yanıtları binlerce aday tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar 29 Nisan tarihinden itibaren Milli Savunma Bakanlığı personel temin sayfası üzerinden tercihlerini yapabiliyorlar. Milli Savunma Üniversitesi tarafından açıklanan süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına giremeyecekler. Adayların https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek tercihlerini yapmaları gerekiyor. MSÜ tercihleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler.

MSÜ TERCİH SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi tercih dönemi devam ediyor. 29 Nisan’da başlayan tercih işlemleri 17 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına giremeyecekler.

MSÜ TERCİH NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavı tercih aşamasında belirlenen tarihler arasında, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bağlı Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfası üzerinden tercihlerini yapmaları lazımdır. Adaylar aynı zamanda MSÜ tercihlerini ve tercih süreçlerinin kontrollerini Milli Savunma Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirler.

Adaylar tercihlerini Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları olmak üzere iki okul türünden yapabilirler. MSÜ tercihleri bağlamında Harp okulları kapsamında tercih yapılabilen okul türleri şu şekilde sıralanabilir:

Kara Harp Okulu (KHO)

Deniz Harp Okulu (DHO)

Hava Harp Okulu (HHO)

Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okullarında eğitim almaların rağmen ayrı bir bölümü oluşturmaktadır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları arasından tercih edilebilen okul türleri ise şu şekilde listelenmiştir:

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb. MYO)

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb. MYO)

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb. MYO)

Sahil Güvenlik

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb. MYO) (Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girmeleri şartı mevcuttur.)

MSÜ sınav tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemlerinde adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınır.

Adayların tercih yaparken; okula tercih sırasına göre yerleştirileceğini, yerleştirme işlemlerinin son 5 iş günü içinde Aday Değerlendirme Puanı dikkate alınarak ilk tercihlerinin dışında yapılan tercihlerini de yerleşebileceklerini unutmamaları gerekir.

2019-MSÜ DEĞERLENDİRME RAPORU YAYIMLANDI

2019-MSÜ Değerlendirme Raporu, 10 Mayıs 2019 tarihinde saat 14.20'den itibaren ÖSYM’nin http://osym.gov.tr adresinde Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN?

MSÜ ikinci seçim aşamaları 24 Haziran ve 26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019 MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019 MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019 MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.

Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.

Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır. Şehit ve gazi çocuklarının 2’nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2019-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

Harp Okulları ve/veya Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılarak, bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak, diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmayacaktır.

DİKKAT: Tercihinizi yaparken okula tercih sıranıza göre yerleştirileceğinizi, yerleştirme işlemlerinin son 5 iş günü içinde Aday Değerlendirme Puanına göre ilk tercihinizin dışındaki tercihlerinize de yerleşebileceğinizi unutmayın.