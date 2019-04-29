MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM MSÜ tercih kılavuzu 2019 açıklandı mı?

MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? İki aşamalı olarak alımların gerçekleştirileceği askeri öğrenci alımında süreç devam ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler için heyecan başladı. MSÜ sınavı tercih aşamasında belirlenen tarihler arasında, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bağlı Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfası üzerinden tercihlerini yapmaları lazımdır. Adaylar aynı zamanda MSÜ tercihlerini ve tercih süreçlerinin kontrollerini Milli Savunma Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirler.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

MSÜ tercihleri 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri aralığında yapılacak. Bu tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.)

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 13 Haziran tarihinde yapılacaktır.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavı tercih aşamasında belirlenen tarihler arasında, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bağlı Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfası üzerinden tercihlerini yapmaları lazımdır. Adaylar aynı zamanda MSÜ tercihlerini ve tercih süreçlerinin kontrollerini Milli Savunma Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirler.

Adaylar tercihlerini Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları olmak üzere iki okul türünden yapabilirler. MSÜ tercihleri bağlamında Harp okulları kapsamında tercih yapılabilen okul türleri şu şekilde sıralanabilir:

Kara Harp Okulu (KHO)

Deniz Harp Okulu (DHO)

Hava Harp Okulu (HHO)

Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okullarında eğitim almaların rağmen ayrı bir bölümü oluşturmaktadır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları arasından tercih edilebilen okul türleri ise şu şekilde listelenmiştir:

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb. MYO)

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb. MYO)

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb. MYO)

Sahil Güvenlik

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb. MYO) (Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girmeleri şartı mevcuttur.)

MSÜ sınav tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemlerinde adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınır.

Adayların tercih yaparken; okula tercih sırasına göre yerleştirileceğini, yerleştirme işlemlerinin son 5 iş günü içinde Aday Değerlendirme Puanı dikkate alınarak ilk tercihlerinin dışında yapılan tercihlerini de yerleşebileceklerini unutmamaları gerekir.

MSÜ 2'NCİ AŞAMA ÇAĞRILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında, 2’nci seçim aşamalarına katılım amacıyla yapılacak çağrı MSÜ internet sitesi üzerinden yayınlanır. 2’nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilan edilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığının Ankara’daki merkezinde hazır bulunmalıdır.

Öğrencilerin 2’nci seçim aşamalarındaki adımlar ve mülakat sayesinde Aday Değerlendirme Puanı oluşturulur. Adaylar, tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri de dikkate alınarak yerleştirilir.