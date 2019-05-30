30 Mayıs 2019 Perşembe 11:06 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 11:06
Motosikletli ramazan davulcusu
Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy'de vatandaşları sahura motosikletli davulcu kaldırıyor.
Karacabey ilçesi Yeniköy'de motosikletli ramazan davulcusu, mahalle halkından yüksek ilgi görüyor. Burhan Kabataş, mahallenin büyük ve yazlık olması sebebiyle, 10 yıldır vatandaşları motosikleti ile sahura kaldırıyor. Motosikleti sayesinde her mahalleye girip çıkan Kabataş, hünerlerini de sergiliyor. Mahalle halkı ise, Kabataş'tan çok memnun olduklarını söyledi.
(İHA)