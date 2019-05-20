Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0221
  • 6,728
  • 247.155
  • 86.806
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Motosiklete 5 kişi bindiler, sığmayınca birbirlerinin üzerine çıktılar

Motosiklete 5 kişi bindiler, sığmayınca birbirlerinin üzerine çıktılar

Motosiklete 5 kişi bindiler, sığmayınca birbirlerinin üzerine çıktılar

Antalya’nın işlek caddesinde bir motosiklete 5 kişi binip, sığmayınca birbirlerinin üzerine çıkan gençler, görenleri hayrete düşürdü.

Antalya’nın en işlek caddelerinden Muratpaşa ilçesine bağlı Işıklar caddesinde mayıs ayında çekilen görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde gençlerin, iki kişilik motosiklete 5 kişi bindiği, birinin sığmayıp arkadaşının omzunda yolculuk yaptığı gözlendi. 

Kask da takmayan gençlerin tehlikeli yolculuğu çevredeki vatandaşları da hayretler içerisinde bıraktı. Benzer bir videoda, yine sosyal medyada Antalya'da çekilen bir görüntü başlığıyla paylaşılan görüntülerde yaşandı. Nisan ayında çekildiği belirtilen videoda, kasksız gençler elektrikli bir bisiklete 5 kişi bindi, sığmayan gençlerden birisi sürücünün omuzlarında, bir diğeri de ayakta yolculuk yaptı. 

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Scarlett Johansson nişanlandı
Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı
'Daha kötüsü de olabilirdi'
Banu Alkan, Burcu Esmersoy ile aralarında geçen o diyaloğu anlattı! 'Sen kimsin?'
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, ´Doktorunuz Anlatıy

Kalp Ameliyatı Kişiliği Değiştiriyor Mu?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Spor yazarlarından Galatasaray ve şampiyonluk yorumları

Ayı gülü açtı... Koparmanın cezası 60 bin lira