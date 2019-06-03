Motor üstünde ölüme davetiye

İstanbul Tuzla’da motosikletli bir maganda Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda kız arkadaşını da kucağına alıp tek teker üzerinde gitti. Görenlerin yüreğini ağzına getiren olay, şahsın arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye atan magandanın bu anları sosyal medyada paylaşması da tepki çekti.