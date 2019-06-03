03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00
Motor üstünde ölüme davetiye
Kız arkadaşını kucağına alan motosikletli maganda araç trafiğine açık yolda tek teker üzerinde ilerleyerek poz verdi.
İstanbul Tuzla’da motosikletli bir maganda Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda kız arkadaşını da kucağına alıp tek teker üzerinde gitti. Görenlerin yüreğini ağzına getiren olay, şahsın arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye atan magandanın bu anları sosyal medyada paylaşması da tepki çekti.