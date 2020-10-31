Modacıdan komşuya tehdit davası

Beşiktaş’taki villasını 8 milyon TL’ye satışa çıkaran modacı Özge Duman, YEZ Holding sahibi Engin Musaoğlu tarafından “Burayı sana da eve bakmaya gelenlere de cehennem edeceğim” diyerek tehdit edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu. Musaoğlu’nun kendisini yıldırıp evi 3 milyon TL’ye almaya çalıştığını belirten genç modacı, aynı şahsın daha önce de bahçıvanlarını dövdürtüp babasını ölümle tehdit ettiğini, ortak bahçe alanını çitlerle çevirerek yalnızca kendisinin kullandığını öne sürdü. Korkudan evine giremediğini belirten Duman, komşusunun cezalandırılmasını istedi.

Özge Duman, gazeteci-yazar Selahattin Duman’ın kızı.