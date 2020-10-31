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31 Ekim 2020 Cumartesi 07:00 | Son Güncelleme:

Modacıdan komşuya tehdit davası

Modacıdan komşuya tehdit davası
- HİLAL YILDIRIM

İngiltere'ye yerleşen modacı Özge Duman, İstanbul'daki yan komşusuyla davalık oldu.

Beşiktaş’taki villasını 8 milyon TL’ye satışa çıkaran modacı Özge Duman, YEZ Holding sahibi Engin Musaoğlu tarafından “Burayı sana da eve bakmaya gelenlere de cehennem edeceğim” diyerek tehdit edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu. Musaoğlu’nun kendisini yıldırıp evi 3 milyon TL’ye almaya çalıştığını belirten genç modacı, aynı şahsın daha önce de bahçıvanlarını dövdürtüp babasını ölümle tehdit ettiğini, ortak bahçe alanını çitlerle çevirerek yalnızca kendisinin kullandığını öne sürdü. Korkudan evine giremediğini belirten Duman, komşusunun cezalandırılmasını istedi.  

Özge Duman, gazeteci-yazar Selahattin Duman’ın kızı.   

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